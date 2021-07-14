Певица Санта Димопулос победительница шоу "Танці з зірками" ошеломила своим перевоплощением

Как передает Politeka.net, кадрами певица поделилась в своем Инстаграм.

На одном из фото Санта Димопулос выглядит невероятно худой, ее привычных эффектных рельефов нет и в помине.

«Благодаря дисциплине и глубокой работе над собой, я с потерянной, неуверенной и глубоко одинокой девочки превратилась в уверенную, гармоничную и счастливую личность», - призналась артистка.

Также Санта Димопулос поделилась секретом потрясающих изменений, которые с ней произошли.

«Ко всему ключ – психосоматика и внутреннее ощущение. Тело – отражение внутреннего состояния. Если болеете – что-то плохо внутри. Важно не игнорировать. Это секрет того, что я не болею вообще, потому что все время слежу за своим внутренним состоянием и за своими ощущениями внутри. Поэтому оно не успевает проявляться в теле», - отметила она.

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