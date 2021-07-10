Певица Санта Димопулос, победительница шоу "Танці з зірками", прогулялась по улицам курорта в платье с очень впечатляющим декольте
Как сообщает Politeka.net, сейчас знаменитость отдыхает с семьей на Лазурном побережье во Франции.
У себя в Инстаграм Санта делится захватывающими снимками с курорта и последний не стал исключением.
Так, певица прогулялась по французским улочкам в сногшибательном образе.
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На ней было надето ультра-короткое белое платье с вырезом до пупка. При этом нижнее белье отсутствовало.
Образ Димопулос дополнила белой шляпкой и туфлями-лодочками на шпильке.
Знаменитость позировала с широко расставленными ногами, а одной рукой она обхватила столб, как бы кружась.
В подписи к фото Димопулос разоткровенничалась. Она написала длинный пост на тему внутренней опоры и о том, как обрести свой внутренний стержень.
"Умение опираться на себя связано с глубоким пониманием своих жизненных ценностей и истинных желаний.
Обрести свой внутренний стержень может каждый, но это планомерный труд по внутренней трансформации. Изменения возможны, однако работа над собой должна быть систематической и ежедневной.)", - написала она.
Более 7 тысяч пользователей соцсети оценили Санту при помощи лайков и многочисленных комплиментов в комментариях.
«Вы самый гармоничный человек»,
«Какая красивая»,
«Бесподобная», - пишут в сети.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" "нашпиговала" весь свой дом камерами.
Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" покрасовалась в сарафане с необычным вырезом