Певица Санта Димопулос, победительница шоу "Танці з зірками", прогулялась по улицам курорта в платье с очень впечатляющим декольте

Как сообщает Politeka.net, сейчас знаменитость отдыхает с семьей на Лазурном побережье во Франции.

У себя в Инстаграм Санта делится захватывающими снимками с курорта и последний не стал исключением.

Так, певица прогулялась по французским улочкам в сногшибательном образе.

На ней было надето ультра-короткое белое платье с вырезом до пупка. При этом нижнее белье отсутствовало.

Образ Димопулос дополнила белой шляпкой и туфлями-лодочками на шпильке.

Знаменитость позировала с широко расставленными ногами, а одной рукой она обхватила столб, как бы кружась.

В подписи к фото Димопулос разоткровенничалась. Она написала длинный пост на тему внутренней опоры и о том, как обрести свой внутренний стержень.

"Умение опираться на себя связано с глубоким пониманием своих жизненных ценностей и истинных желаний.

Обрести свой внутренний стержень может каждый, но это планомерный труд по внутренней трансформации. Изменения возможны, однако работа над собой должна быть систематической и ежедневной.)", - написала она.

Более 7 тысяч пользователей соцсети оценили Санту при помощи лайков и многочисленных комплиментов в комментариях.

«Вы самый гармоничный человек»,

«Какая красивая»,

«Бесподобная», - пишут в сети.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" "нашпиговала" весь свой дом камерами.

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