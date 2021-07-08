Певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос показала жаркое фото в соцсети
Как сообщает Politeka.net, украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос часто радует поклонников жаркими кадрами в своем микроблоге в Instagram. Так, недавно красотка выложила на своей странице очаровательную фотографии с французского курорта, на которой позирует в весьма соблазнительном образе.
Как видно, Санта запечатлена в красивой локации, за ее спиной открывается потрясающий вид на море и скалы. Перед камерой артистка появилась в коротеньких красных шортах и белом топе, этот наряд подчеркнул аппетитные формы и ровный шоколадный загар на теле. Свой образ она дополнила светлыми кроссами, кепкой и солнцезащитными очками.
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В подписи к публикации Димопулос написала: "Моё место силы. Каждое утро мы гуляем (или бежим) и заряжаемся энергией на весь день".
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" покрасовалась в сарафане с необычным вырезом рядом с подружкой: "Нереальные девчонки".
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