Певица Санта Димопулос победительница шоу "Танці з зірками" показала, как покидает Украину

Популярная артистка решила улететь за границу, передает Politeka.net. Об этом певица рассказала в своем Инстаграм, разместив несколько ярких сторис.

На кадрах Санта показала свою маленькую дочь, Софию, которая шла с отцом и в окружении других людей.

Также Санта опубликовала пост с фотографией, на которой позирует с дочкой.

"Мы улетаем на целый месяц почти всем семейным составом 😍 Не хватает только моего @daniel_d2008 , который сидит на карантине 🥺 P.S: кто угадает куда мы держим путь? ❤️", - написала певица.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Какие красотки обе 😍😍😍", "Хорошего отдыха) надеюсь до встречи 🥂", "Какая красивая мама и дочка 💕", "Прекрасного отдыха 💕", "Классного путешествия!", "Какие красивые девочки 😍", "Греция наверное🙌!??? Как раз время туда ехать на отдых!!!Может Майами или Мальдивы!??😍😍😍Расскажи секрет!!❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Санта Димопулос с 2015 года замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, от которого в 2019 году родила дочь Софию. Также у артистки есть старший сын, которого она родила от шоумена Андрея Джеджулы.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" вышла в свет в черном платье с необычными вырезами

Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" Димопулос в мини-бикини понежилась у водопада

Также Politeka писала, известная телеведущая обратилась к Димопулос из-за 5 тыс. евро