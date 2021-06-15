Известная журналистка рассказала интересный факт о бывшей участницы группы "ВИА Гра" и победительнице шоу "Танці з зірками" Санте Димопулос

Журналистка передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" Алина Доротюк по роду своей деятельности берет интервью у разных звезд.

Сейчас журналистка занялась собственным проектом на Ютуб, в котором хочет раскрывать личности звезд более развернуто, ведь в эфир на ТВ выходит лишь маленькая часть материала, передает КП Украина.

Телеведущая решила сама дать интервью, упомянув о звездах, с которыми приходилось работать. В частности, Доротюк обратилась к Санте Димопулос. По словам звезды, менеджер артистки попросил 5 тысяч евро за интервью.

"Санта, если вы читаете это интервью, хочу к вам обратиться: "Почему ваш менеджер просит за интервью 5000 евро?". Камон, Фреймут просит всего 3000 (смеется). Менеджер футболиста Александра Алиева сумму не называл, но спросил у меня: "А какая у нас выгода от этого интервью?". Я ответила, что мы денег за интервью не платим", - сообщила Алина.

Напомним, на днях Димопулос рассказала о своем отдыхе в Греции, который оставил не только приятные впечатления. По словам красотки, у нее заняло четыре дня то, что она может сделать за день, ведь у нее не получилось то, что планировала:

"В целом, впечатления размытые. Я не видела вечерний и ночной город, но днем очень грязно, как-то неуютно и, как говорят местные, не везде безопасно. Зато отъезжая от центра красота 💔

Мечтаю объездить греческие острова! Кто со мной?😜".

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале: "Идеально".

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