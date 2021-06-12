Певица Санта Димопулос показала яркий кадр и ответила на интересны вопрос от поклонников

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая участница трио "ВИА Гра" и звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Недавно звезде задали интересный вопрос относительно дружбы в украинском шоу-бизнесе, на который она откровенно ответила в своих сторис, добавив еще и свое горячее фото.

Вопрос от поклонников звучит так: "Есть ли подруги из шоу-бизнеса, с которыми вынуждены поддерживать отношения?".

На это Санта ответила весьма откровенно, выдав всю подноготную украинской звездной тусовки. "Слово вынуждена – короткая форма страдательного причастия, что уже мне не подходит. Я ничего не вынуждена делать, слава Богу. А с шоу-бизнесом все сложно, там поголовно все с поломанной психикой и там больше про выгоду, чем про дружбу. У меня много приятелей, людей, которые мне симпатичны и приятны", - ответила Димопулос на вопрос от поклонников.

Отметим, что вой ответ артистка дополнила интересным фото, на котором позирует в черном кружевном наряде интересного фасона. этот наряд подчеркнул изящные формы и стройную фигуру красотки. Ее волосы зачесаны в аккуратную прическу, а на лице яркий макияж и ослепительная улыбка.

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