Певица Санта Димопулос показала яркие фотографии со светского мероприятия в Киеве

Как сообщает Politeka.net, популярная певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос часто радует публику яркими фото в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась снимками со светского ужина, организованного женой народного депутата Николая Тищенко Аллой Барановской.

На новых снимках видно, что Санта выбрала для мероприятия сдержанное черное платье с интересным вырезом и тонкими бретельками, этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру красотки. Свой образ звезда дополнила стильными босоножками на шпильках и небольшой черной сумочкой. Волосы девушки собраны в элегантную прическу, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Димопулос написала: "Летом Киев полон красивых и ярких мероприятий! Ужин Clipse x Givenchy Beauty. Организованный прекрасной @allabonya". Фанаты тут же кинулись комментировать новые фото Санты: "Ты очень красивая", "Красоточка", "Ну очень красивая", "Красавицы", "Сногсшибательно", "Какая красивая!", "Какая вы красивая, и платье огонь", "Идеальная".

Напомним, Беда пришла в семью Димопулос из "Танців з зірками", пострадали дети: "Дома все посыпалось...".

Как сообщала Politeka, Победительница "Танців з зірками" Димопулос в мини-бикини понежилась у водопада: "Какое блаженство".

Также Politeka писала, Победительница "Танців з зірками" Димопулос раскрыла неприятное о коллегах по шоубизу: "Там поголовно все...".