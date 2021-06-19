Известная украинская певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала, как отдыхает на Кипре

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос очень известная украинская певица. Красотка успела побыть солисткой группы "ВИА Гра", а также победила на шоу "Танці з зірками". Сейчас девушка активно развивает Инстаграм, где делится своим творчеством и кадрами из личной жизни.

"Подошёл к концу наш 5 дневный женский ретрит и я хочу от души поблагодарить Вселенную, нашу волшебницу, Кипр и всех невероятных девушек, с которыми мне посчастливилось пройти этот красивый путь", - написала Санта.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"В команде Волшебниц прибыло", "Очень красивые фотографии", "Санта какая же ты красивая, нереально красивая", "Здравствуй! Где этот водопад находится?", "Какая красота, какое блаженство ! Мечтаю попасть на такой же ретрит".

Сообщалось, что певица Санта Димопулос показала яркий кадр и ответила на интересный вопрос от поклонников.

Недавно звезде задали интересный вопрос относительно дружбы в украинском шоу-бизнесе, на который она откровенно ответила в своих сторис, добавив еще и свое горячее фото.

Напомним, между экс-мужем Санты Димопулос и известной ведущей произошел конфликт

А еще Politeka писала, что известная телеведущая обратилась к Димопулос из-за 5 тыс. евро

Также Politeka сообщала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос рассекретила, сколько зарабатывает



