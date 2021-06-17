Известная журналистка рассказала о неприятном случае, связанном с бывшим мужем певицы Санты Димопулос
Журналистка передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" Алина Доротюк встречается с разными звездами, у которых берет интервью. Сейчас она занялась собственным проектом, где берет интервью и размещает видео на "Ютуб".
Ведущая в этот раз решила сама рассказать о роде своей деятельности, передает КП Украина. Так, она поделилась в беседе с журналистами о неприятном случае, связанном с бывшим мужем певицы Санты Димопулос, шоуменом Андреем Джеджулой.
Так, Алина вспомнила, что после скандала с женой Джеджулы, ведущая обратилась к ней за комментарием. Узнав это, шоумен напросился на интервью к телеведущей, но в итоге ничего нового не рассказал.
"У нас даже во время интервью случился конфликт. Я ему сказала: "Зачем ты ко мне пришел, если ты ни о чем не хочешь говорить?". Такие герои для меня не понятны", - вспомнила Доротюк.
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Напомним, в начале 2021 года в мире шоу-бизнеса разразился настоящий скандал.
Жена Андрея Джеджулы, Юлия Леус, на тот момент находясь в положении, обвинила супруга в домашнем насилии, а также она сообщила, что тот поднимал голос на ее дочь.
В свою очередь шоумен все отрицал. Он отметил - жена очень ревнивая. В частности, поводом для одного из последних скандалов стало фото с Настей Каменских.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале: "Идеально".
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