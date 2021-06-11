Экс-"ВИА Гра" и победительница "Танців з зірками 2020" Санта Димопулос разоткровенничалась с поклонниками, ответив на любопытные вопросы
34-летняя звезда пообщалась с публикой в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. В частности, у брюнетки поинтересовались, что для нее значит "большие деньги", как она борется с завистниками и обижали ли ее в детстве.
Так, одна из подписчиц спросила у Санты, какую сумму она тратит на себя в месяц и есть ли "потолок".
"Не могу ответить на этот вопрос, потому что я не ставлю себе никаких рамок и догм по поводу денег. Главное - я знаю, что уже зарабатываю больше, чем трачу)", - честно призналась певица.
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А вот с завистниками красотка никак "не справляется".
"Ну, это как гоняться за мухами 😅 Что значит "справляться"? Они мне не мешают, они мешают себе - быть счастливыми, жить свою жизнь, добиваться своих целей и исполнять свои мечты..., - поделилась Димопулос. - Фото как бы намекает, что пора сделать новую фотоссесию, чтобы дать завистникам новую "пищу"😂".
При этом было время - до популярности и богатства - когда Санта подвергалась издевкам.
"Был ли в школе булинг? Часто красивых девочек обижают несчастные и некрасивые...", - поинтересовались у нее.
"Был. И обижали часто. Директор, некоторые учителя, - разоткровенничалась певица. - Я четко понимала, что меня пытаются унизить, со мной общаться жестче и строже. Я никогда не считала себя лучше кого-то или красивее. Я считала себя другой, потому что относились ко мне по-другому. Помню, что в младших классах было желание быть как все, чтобы меня не дергали".
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