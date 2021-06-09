Певица Санта Димопулос рассказала о том, как у нее в доме

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", победительница проекта "Танці з зірками-2020" поделилась со своими подписчиками о том, как у нее дома, сообщает Politeka.net.

Известно, что Санта - также мама двоих детей. Старшего сына, Даниэля, она родила от украинского шоумена Андрея Джеджулы, с которым у нее не сложились отношения.

С 2015 года артистка замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, от которого в 2019 году родила дочь Софию.

В своем Инстаграм Санта часто делится секретами своей жизни. В частности, в одном из последних сторис артистка рассказала, как искала няню. Как оказалось, сейчас ее дом "нашпигован" камерами.

"Только через знакомых и по рекомендации! Я бы никогда не доверила ребенка чужому и незнакомому человеку. Мало того, что у меня весь дом напичкан камерами со звуком, так все люди, которые работают с моими детьми проходя полиграф. Мне повезло - у малышки две прекрасные няни, которых я ни разу не захотела поменять", - рассказала Димопулос.

Отметим, Санта Димопулос в одном из интервью рассказала, что хотела бы только счастья своим детям. Артистка желает, чтобы дети росли сильными и умели радоваться простым и бесценным вещам.

"Не хочу, чтобы у них был мой синдром отличника. Постоянно отслеживаю это и работаю, чтобы не загонять себя", - заявила победительница известного шоу.

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