Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками" и бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о домашних проблемах

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос отправилась недавно на ретрит. Красотка решила рассказать, что изменилось после поездки и опубликовала новый пост в Инстаграм:

"Пока я, сложно решившись на поездку, пребывала на ретрите и прорабатывала свои внутренние вещи, дома всё посыпалось… София заболела корью, у Дэни было подозрение на ковид, дети Игоря тоже заболели, собаку отвезли в больницу. Даже я заболела, хотя уже давно забыла что это такое. По работе тоже было пару сложных ситуаций. Присыпьте это разными неприятными бытовыми мелочами.

О чём это?

Я думаю, что когда ты начинаешь что-то глубинно менять в своей жизни, то происходят сбои в системе, изменения в поле, когнитивный диссонанс, очистка перед новой главой.

То, что не все идет гладко, вовсе не признак совершенной ошибки. Возможно, свыше мне дают возможность исправить и увидеть то, на что я ранее не была способна. Возможно, это испытание, в котором должны проявиться такие высокие духовные силы, о которых я и не подозревала. В любом случае – это повод для размышлений, самоанализа и принятия, но отнюдь не для отчаяния.

Давай-Лама говорил «Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное»

Понимание уникального смысла своей жизни вносит настоящую и глубокую радость, дающую силу устоять в любых испытаниях

Всегда интересно ваше мнение. Как вы относитесь к испытаниям?

П.С: у нас уже все здоровы и всё хорошо", - написала Санта.

На фото Санта показалась раздетой и в ванной. Красотка смотрела прямо в камеру, впечатляя чувственностью.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"А Вы малышке прививку от кори не делали?", "Дэни же с отцом своим своим живет ? Вы хоть видите его ?", "Шикарная".

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос в мини-бикини понежилась у водопада

А еще Politeka писала, что известная телеведущая обратилась к Димопулос из-за 5 тыс. евро

Также Politeka сообщала, что между экс-мужем Санты Димопулос и известной ведущей произошел конфликт



