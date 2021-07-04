Певица Санта Димопулос победительница шоу "Танці з зірками" поделилась кадрами своих тренировок
Известная артистка во время своих беременностей несколько раз набирала вес, передает Politeka.net. Певице пришлось приложить усилия, чтобы привести себя в форму.
В частности, когда артистка была беременной во второй раз, она набрала 24 лишних килограмма.
После родов Санта стала питаться правильнее, а также уделять больше времени физическим нагрузкам. Также победительнице "Танців з зірками" помог массаж и обертывания из водорослей.
Даже на отдыхе красотка не забывает упражняться. Об этом свидетельствует видео, которое Санта разместила в своем Инстаграм.
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На кадрах певица позировала в голубой маечке, шортиках и кепке. Молодая мама приседала и делала выпады вперед.
"После шести километров небольшая тренировка для ног", - написала Димопулос, выдав секрет идеальной фигуры.
Отметим, артистка стала заниматься легкими тренировками спустя 2,5 месяца после вторых родов.
Сейчас красотка вместе с семьей находится в Италии. Звезда показала, чем питается за границей. В частности, на ее тарелке был рак с морской капустой, что очень полезно для организма.
Также в каждодневном рационе звезды есть каши, овощи и фрукты. Результаты питания и спорта видны невооруженным взглядом.
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