Певица Санта Димопулос подлила масла в огонь, выдав, что думает о скандале в семье своего бывшего мужа Андрея Джеджулы

34-летнюю артистку, ставшую в прошлом году победительницей "Танців з зірками", забросали вопросами в Сети с просьбой прокомментировать отношения шоумена Джеджулы со своей нынешней возлюбленной.

Как известно, полгода назад у 45-летнего ведущего родилась дочь. Этому радостному событию предшествовали громкие ссоры с его женой Юлией Леус. Девушка заявляла в соцсети о насилии со стороны Андрея и даже "сбегала" от него в больницу. После родов пара на некоторое время помирилась и даже снова стала жить вместе, но сейчас скандал вспыхнул с новой силой.

По словам Леус, Джеджула скрыл от нее, что его отец болен коронавирусом, и продолжал общаться с ней и ребенком, подвергая их опасности. Юлия тайком переехала на съемную квартиру, а муж впоследствии искал ее с полицией. Пользователи удивляются, что творится в их семье?

Так, у бывшей жены шоумена Димопулос поинтересовались: "Неужели Джеджула такой мудак?", на что она ответила в "сториз" в Инстаграм: "Это отец моего ребенка, поэтому я про него такого сказать не могу. В целом я просто думаю, что он ушел от развития и что-то в своей жизни явно делает не так. Со своей стороны я, конечно, переживаю, какой пример он подает нашему сыну".

Напомним, что жена Джеджулы, от которой скрывали правду о болезни, сообщила о своем тяжелом состоянии

Как сообщала Politeka, шоумен Джеджула заявил в полицию об исчезновении жены с крошкой-дочерью

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