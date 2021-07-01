Жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая четыре месяца назад родила дочку, рассказала о своей болезни

Как передает Politeka.net, Леус заразилась коронавирусом. Как выяснилось позже, вирусом ее заразил свекр, который некоторое время жил с ними. При этом семья Джеджулы скрыла от Юлии факт болезни. От поклонников девушка узнала, что свекр лежит в больнице, после чего решила сделать тест.

Теперь у себя в Инстаграм Юлия рассказывает, как переносит болезнь.

«Про мое состояние. Состояние конечно же ужасное. Постоянно тошнит, помутнение в глазах, голова всегда болит, сил вообще нет. Такое чувство, что ноги ватные и руки. Малышка постоянно хочет на руки, а у меня просто нет сил ее носить. Она от этого еще нервная, психует, потому что груди уже нет. Эти три дня, которые я с двумя детьми дома, просто жесть какая-то», - пожаловалась женщина.

Напомним, что Юлия Леус после родов показалась с ребенком без мужа, зацепив Санту Димопулос: "У нас сегодня...".

Как сообщала Politeka, Юлия Леус заразилась страшным недугом, болезнь отразилась на крошке-дочке: «Мы больше не…».

Также Politeka писала, что Юлия Леус после родов и скандалов в семье борется с опасным недугом, температура зашкаливает: "Простите...".