Дружина українського шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус, яка нещодавно народила дитину, бореться з небезпечною хворобою

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі Юлія Леус повідомила, що заразилася коронавіросом.

Вона зазначила, що була вкрай акуратною і практично всю вагітність була вдома.

Юлія розповів, що дізналася про ймовірність своєї хвороби випадково і була шокована.

"Мені написали що батько Андрія лежить в лікарні з коронавірусом, а жив він з нами останнім часом, побігла відразу здавати тест, він позитивний. Всі будинки знали, крім мене», - розповіла вона.

Юлія розповіла, що у неї була блювота і піднялася температура, проте вона списувала все на отруєння і перевтому.

"Скажу,що сил немає взагалі, малятко з температурою постійно на руках, шалено шкода її😭 у неї зуби лізуть, два щеплення зробили і + ще сюрприз у вигляді корони. Запахи і смаки не загубилися, нудота, кашель, горло дере постійно...», - додала вона.

Зараз Юлія на самоізоляції. Також вона вибачилася перед фоловерами, зазначивши, що через своє самопочуття зараз не може виходити на зв'язок.

"Вибачте, не можу відповідати", - написала вона і показав фото градусника.

Нагадаємо, наприкінці лютого Юлія та Андрій стали батьками доньки Аделіни. Ще до народження дочки відносини шоумена і Юлії Леус різко зіпсувалися. Жінка розповідала, що через сімейні розгляди потрапила до лікарні із загрозою викидня, а пізніше погрожувала чоловікові розлученням.

Однак поки вони офіційно не розлучилися і продовжили жити разом. При цьому Юлія не відмовляється від своїх слів-вона стверджує, що Джеджула абьюзер, адже піднімав на неї руку і морально знущався.

У свою чергу Андрій заявляє, що Юлія любить будувати з себе жертву, а з нього робить виплодок пекла. Також він зазначив, що взяв на себе всі господарські питання, щоб максимально полегшити їй життя.

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