В начале этого года стали известны подробности громкого скандала между украинским шоуменом Андреем Джеджулой и его женой Юлией Леус
Пара состояла в отношениях четыре года, но не смогла сохранить брак, сообщает Politeka.net. Тогда беременная Леус заявила, что Джеджула патологический врун, который боится ответственности.
К слову, на тот момент женщина была беременной. Сейчас же она уже мама маленькой Аделины.
Стоит отметить, что ранее у Андрея Джеджулы не сложились отношения с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос, которая родила ему сына. Разрыв пары также был скандальным. Джеджула жаловался, что неоднократно получал угрозы от экс-супруги, которая не разрешала ему видеться с сыном, однако та все отрицала.
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"У нас всегда были проблемы в течение пяти лет. С ним трудно общаться, он очень агрессивный", - однажды призналась певица.
К слову с "новой" женой, Юлией Леус, с которой шоумен также расстался, у Санты хорошие отношения.
"Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь", - написала артистка, комментируя семейный скандал.
В своем новом сторис Леус публично обратилась к бывшей жене Джеджулы.
"Пусть твоя жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! Пусть все твои желания сбудутся! И пусть у тебя все будет так, как ты того хочешь!!!", - таким пожеланием Юлия поздравила Санту с днем рождения.
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