В начале этого года стали известны подробности громкого скандала между украинским шоуменом Андреем Джеджулой и его женой Юлией Леус

Пара состояла в отношениях четыре года, но не смогла сохранить брак, сообщает Politeka.net. Тогда беременная Леус заявила, что Джеджула патологический врун, который боится ответственности.

К слову, на тот момент женщина была беременной. Сейчас же она уже мама маленькой Аделины.

Стоит отметить, что ранее у Андрея Джеджулы не сложились отношения с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос, которая родила ему сына. Разрыв пары также был скандальным. Джеджула жаловался, что неоднократно получал угрозы от экс-супруги, которая не разрешала ему видеться с сыном, однако та все отрицала.

"У нас всегда были проблемы в течение пяти лет. С ним трудно общаться, он очень агрессивный", - однажды призналась певица.

К слову с "новой" женой, Юлией Леус, с которой шоумен также расстался, у Санты хорошие отношения.

"Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь", - написала артистка, комментируя семейный скандал.

В своем новом сторис Леус публично обратилась к бывшей жене Джеджулы.

"Пусть твоя жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! Пусть все твои желания сбудутся! И пусть у тебя все будет так, как ты того хочешь!!!", - таким пожеланием Юлия поздравила Санту с днем рождения.

Напомним, Димопулос на роскошном курорте рассказала, почему не взяла на отдых сына от Джеджулы: "Он целыми днями…"

Также Politeka писала, что беременная жена Джеджулы не сдержалась и выдала новую порцию скандальных подробностей: "Санту таскал по..."