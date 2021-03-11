Телеведущий Андрей Джеджула впервые откровенно рассказал о смерти мамы, которая ушла в мир иной 5 лет назад

Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер и телеведущий Андрей Джеджула впервые поделился подробностями о смерти матери. Екатерина Александровна умерла внезапно в светлый весенний праздник 8 марта пять лет назад. В тот день ближе к вечеру Андрей ехал поздравлять свою мамочку, когда на полпути позвонил отец и сказал, что ей плохо. Об этом он рассказал в своем Instagram, опубликовав фото мамы.

"Я приехал на 30 мин позже, она была как живая, только не живая физически! Я пытался делать искусственное дыхание, я говорил с ней, кричал, тряс, в надежде, что ошибка, обнимал, целовал, гладил безжизненное, но еще теплое тело мамочки!", - поделился телеведущий своей болью. По словам Андрея, даже спустя пять лет, это не выносимо больно, особенно, когда он слышит, когда кто-то зовет маму или говорит о маме.

Поклонники артиста впечатлены и пытаются подобрать слова, чтобы поддержать его после такой страшной потери. В комментариях пользователи пишут слова соболезнований. "Вы прекрасный сын, Андрей!", "Как это страшно", "До слез", "Мягких облачков Вашей мамуле! Вечная память…", "Вы замечательный сын, ваша мама вами гордится там. Царствие небесное вашей маме. И пока мы помним они живы", "Вечная память", - пишут в комментариях под постом Джеджулы.

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