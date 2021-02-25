Супруга украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус родила ребенка

Как передает Рoliteka.net, об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.

«Аделина 💖 3840/55. Это любовь», - коротко написала Юлия.

Также она показала фото с роддома с новорожденной малышкой.

Фолловеры Юлии Леус поздравляют ее с этим радостным событием.

«Как круто, у меня аж мурашки, Юличка, набирайтесь сил с малышкой», «Поздравляю вас», «Юльчик, поздравляю», «Ураааа, поздравляю», «Поздравляю вас! 😍😍😍😍растите здоровенькие», «Мои искренние поздравления! Пускай растёт здоровой», «Ураа) ❤️ поздравляю! Здоровья, счастья малышке и родителям, пусть Ангел-Хранитель оберегает и помогает!», «Поздравляю! Самая красивая мама и доченьки💕💕👯‍♀️ будьте счастливы», «Урааа наконец то ждали всем миром уже 😂❤️ спокойных вам ночей и счастливых дней», «Невероятное счастье», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Юлия Леус заявляла, что намерена разводиться с Андреем.

"Я хочу разводиться. Он пока не хочет. Сказал: "После родов поговорим". Ну, подождем. У меня пока физически на это нет ни времени, ни сил. Мне теперь только лежать нужно. Я сейчас поставила на первое место малышку. Я рожу, окрепну и разберусь. Но он сказал: "Я тебя люблю", - рассказывала она.

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