Супруга украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус родила ребенка
Как передает Рoliteka.net, об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.
«Аделина 💖 3840/55. Это любовь», - коротко написала Юлия.
Также она показала фото с роддома с новорожденной малышкой.
Фолловеры Юлии Леус поздравляют ее с этим радостным событием.
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«Как круто, у меня аж мурашки, Юличка, набирайтесь сил с малышкой», «Поздравляю вас», «Юльчик, поздравляю», «Ураааа, поздравляю», «Поздравляю вас! 😍😍😍😍растите здоровенькие», «Мои искренние поздравления! Пускай растёт здоровой», «Ураа) ❤️ поздравляю! Здоровья, счастья малышке и родителям, пусть Ангел-Хранитель оберегает и помогает!», «Поздравляю! Самая красивая мама и доченьки💕💕👯♀️ будьте счастливы», «Урааа наконец то ждали всем миром уже 😂❤️ спокойных вам ночей и счастливых дней», «Невероятное счастье», - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Юлия Леус заявляла, что намерена разводиться с Андреем.
"Я хочу разводиться. Он пока не хочет. Сказал: "После родов поговорим". Ну, подождем. У меня пока физически на это нет ни времени, ни сил. Мне теперь только лежать нужно. Я сейчас поставила на первое место малышку. Я рожу, окрепну и разберусь. Но он сказал: "Я тебя люблю", - рассказывала она.
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