Украинский телеведущий и актер Андрей Джеджула поделился с поклонниками личной трагедией из-за смерти мамы

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский телеведущий, актер и шоумен Андрей Джеджула поделился с поклонниками личной трагедией. Он опубликовал милые фото и рассказал, что светлый весенний праздник 8 марта стал для него траурной датой – именно в этот день у артиста умерла любимая мама. Каждый год в этот день он теперь ходит на кладбище и поминает ее.

"Сегодня ровно 5 лет как 8 марта в эти минуты в 16:55 тебя не стало! Мало кто знает, что 8 марта теперь у меня только закреплено за мамой!", - говорит Джеджула. По его словам, в тот день пять лет назад он утром поздравил маму по телефону, через папу передал ей букет, и обещал приехать лично к вечеру. А потом на полпути к маме позвонил отец и сказал, что ей стало плохо. Вскоре выяснилось, что уже к тому времени мама умерла.

"Я приехал на 30 мин позже, она была как живая, только НЕ живая физически! Я пытался делать искусственное дыхание, я говорил с ней, кричал, тряс, в надежде, что ошибка, обнимал, целовал, гладил безжизненное, но еще теплое тело мамочки", - с болью в сердце вспоминает Андрей.

Спустя пять лет эта трагедия по прежнему болит телеведущему, он молит Бога об одном – со временем не забыть улыбку мамы и ее смех. "Екатерина Александровна! Я тебя очень сильно люблю! Берегите родных!", - закончил свой рассказ Джеджула.

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