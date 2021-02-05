Супруга украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус после выписки из больницы, куда она попала в результате конфликта с мужем, сейчас живет с ним

Об этом она рассказала в эфире программы "Зірковий шлях".

Юлия Леус призналась, что вынуждена сейчас жить с мужем, поскольку жилье, в которое она несколько лет назад инвестировала деньги, еще не достроили.

Сейчас они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Юлия говорит, что Андрей каждый день готовит для нее еду, но ообщаются они только по вопросам беременности.

При этом Юлия настаивает, что намерена разводиться.

"Я хочу разводиться. Он пока не хочет. Сказал: "После родов поговорим". Ну, подождем. У меня пока физически на это нет ни времени, ни сил. Мне теперь только лежать нужно. Я сейчас поставила на первое место малышку. Я рожу, окрепну и разберусь. Но он сказал: "Я тебя люблю", - поделилась Юлия Леус.

Отметим, Андрей Джеджула и Юлия Леус уже один раз разводились, нов 2019 году сошлись снова.

Также Юлия Леус рассказала, что изначально они планировали партнерские роды, но теперь передумала.

Напомним, беременная жена Джеджулы после скандала призналась, с кем теперь будет воспитывать ребенка: "Тяжело..."

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