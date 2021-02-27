Жена известного украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус показала себя с дочерью в момент выписки из роддома

Как известно, на днях Юлия родила дочь, которую назвала Аделина. В новом посте в Инстаграм жена Джеджулы раскрыла подробности о своем опыте нахождения в роддоме.

«У нас сегодня была выписка. Хочу поблагодарить клинику за шикарный сервис, за ваш профессионализм, за эти прекрасные два дня, когда впервые не хотелось выписываться из больницы», - написала Леус.

Она также сообщила, что сейчас они с дочерью уже дома.

«Мы уже дома и скоро опишу для вас все подробно, а пока напишите, какая тема больше всего интересует», - добавила красотка.

Она также поделилась своим фото с малышкой. На снимке они позируют еще в комнате роддома, заставленной цветами и шариками. Юлия с нежностью держит на руках новорожденную дочь и выглядит очень счастливой.

В комментариях тут же отреагировали на ее пост. Стоит отметить, что публикацию лайкнула и бывшая жена Джеджулы Санта Димопулос.

«Какое милое фото я вас поздравляю с выпиской!», «У Вас была шикарная выписка. Самое большое счастье на Ваших руках», «Какой у малышки красивый комбез стильная крошка», - пишут люди.

Отметим, что ранее между Леус и Джеджулой вспыхнул конфликт, женщина заявила, что хочет развестись.

«Он пока не хочет. Сказал: "После родов поговорим". Ну, подождем», - говорила Юлия.

Напомним, жена Джеджулы родила и тут же показал малышку, назвав ее имя: "Невероятное счастье".

Как сообщала Politeka, беременную жену Джеджулы потрясло известие о гибели ребенка, подробности трагедии: "Пожалуйста...".

Также Politeka писала, что беременной жене Джеджулы после больницы и скандала пришлось вернуться к мужу: «Теперь только лежать…».