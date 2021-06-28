Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлиея Леус, которая недавно родила ребенка, борется с опасной болезнью
Как сообщает Politeka.net, на своей странице в соцсети Юлия Леус сообщила, что заразилась коронавиросом.
Она отметила, что была крайне аккуратной и практически всю беременность была дома.
Юлия рассказал, что узнала о вероятности своей болезни случайно и была шокирована.
«Мне написали что отец Андрея лежит в больнице с коронавирусом , а жил он с нами последнее время, побежала сразу сдавать тест, он положительный. Все дома знали, кроме меня», - рассказала она.
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Юлия рассказала, что у нее была рвота и поднялась температура, однако она списывала все на отравление и переутомление.
«Скажу, что сил нет вообще, малышка с температурой постоянно на руках , безумно жалко ее😭 У неё зубы лезут, две прививки сделали и + ещё сюрприз в виде короны. Запахи и вкусы не потерялись, тошнота, кашель, горло першит постоянно…», - добавила она.
Сейчас Юлия на самоизоляции. Также она извинилась перед фолловерами, отметив, что из-за своего самочувствия сейчас не может выходить на связь.
«Простите, не могу отвечать», - написала она и показал фото градусника.
Напомним, в конце февраля Юлия и Андрей стали родителями дочери Аделины. Еще до рождения дочери отношения шоумена и Юлии Леус резко испортились. Женщина рассказывала, что из-за семейных разбирательств попала в больницу с угрозой выкидыша, а позже угрожала мужу разводом.
Однако пока они официально не развелись и продолжили жить вместе. При этом Юлия не отказывается от своих слов – она утверждает, что Джеджула абьюзер, ведь поднимал на нее руку и морально издевался.
В свою очередь Андрей заявляет, что Юлия любит строить из себя жертву, а из него делает исчадие ада. Также он отметил, что взял на себя все хозяйственные вопросы, чтобы максимально облегчить ей жизнь.
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