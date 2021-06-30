Дружина українського шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус, яка нещодавно народила доньку, серйозно захворіла

Як повідомляє Politeka.net, про це жінка повідомила у себе в Instagram. Ще кілька днів тому Юлія Леус розповіла, що заразилася коронавірусом. За словами жінки, вона з мережі дізналася про те, що батько Андрія, який деякий час жив з ними, лежить в лікарні з коронавірусом. Юлія розповіла, що у новонародженої доньки теж була температура.

Через чотири дні після посту Юлія написала у себе в сторіз, що у неї підтвердилася пневмонія.

Крім цього, вона розповіла, що хвороба відобразилася на її доньці – довелося перервати грудне годування.

«Ми більше не на ГВ», - підписала знімок з крихіткою Юлія.

Леус також подякувала своїм шанувальникам за підтримку.

"Шалено вдячна за теплі слова і велику підтримку", - зазначила жінка.

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