Дружина українського шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус, яка нещодавно народила доньку, серйозно захворіла
Як повідомляє Politeka.net, про це жінка повідомила у себе в Instagram. Ще кілька днів тому Юлія Леус розповіла, що заразилася коронавірусом. За словами жінки, вона з мережі дізналася про те, що батько Андрія, який деякий час жив з ними, лежить в лікарні з коронавірусом. Юлія розповіла, що у новонародженої доньки теж була температура.
Через чотири дні після посту Юлія написала у себе в сторіз, що у неї підтвердилася пневмонія.
Крім цього, вона розповіла, що хвороба відобразилася на її доньці – довелося перервати грудне годування.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Українцям підвищили пенсії, але не всім: суми та кого торкнеться довгоочікуване рішення Ради
Трагічно завершилися пошуки 19-річного українця, який зник 5 днів тому: "Тіло витягли з..."
Сергій Бабкін поплатився за нові одкровення про зради дружині: "Це не життя..."
Потап влаштував "спеку" з красунею на очах у колишньої дружини: "Ех, Каменських б..."
«Ми більше не на ГВ», - підписала знімок з крихіткою Юлія.
Леус також подякувала своїм шанувальникам за підтримку.
"Шалено вдячна за теплі слова і велику підтримку", - зазначила жінка.
Нагадаємо, що дружина Джеджули публічно звернулася до його колишньої Дімопулос: "Нехай всі твої...".
Як повідомляла Politeka, Андрій Джеджула заявив в поліцію про зникнення дружини з новонародженою: "що живе в голові у цієї людини?".
Також Politeka писала, що дружина Андрія Джеджули після пологів і скандалів в сім'ї бореться з небезпечною недугою, температура зашкалює: "Вибачте...".