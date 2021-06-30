І після народження малятка в лютому цього року в родині шоумена Андрія Джеджули і Юлії Леус тривають скандали

Будучи вагітною, Леус заявляла в соцмережі про насильство з боку чоловіка (колишнього коханого переможниці "Танців з зірками" Санти Дімопулос) і навіть "втікала" від нього до лікарні. Після пологів пара на деякий час помирилася і навіть знову стала жити разом, але зараз скандал спалахнув з новою силою

Нещодавно дружина Джеджули дізналася (з соцмереж, а не від чоловіка), що його батько хворий коронавірусом і лежить в лікарні. Перевірившись, виявилося, що хвора і сама Юлія. При цьому Андрій, за її словами, свідомо наражав на небезпеку і її, і їх доньку (возив дівчинку на щеплення, знаючи про ситуацію з її дідусем та "короною").

Згодом самопочуття Леус також погіршилося. Про це вона повідомила у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Всі вдома знали, крім мене... У середу у мене була блювота, я думала що отруїлася, пила все від отруєння, всі мовчать. На наступний день температура 37,4, всю трясе, подумала від перевтоми і недосипу (всі мовчать). Скажу, що сил немає взагалі, малятко з температурою постійно на руках, шалено шкода її. У неї зуби лізуть, два щеплення зробили і + ще сюрприз у вигляді корони. Запахи і смаки не пропали, нудота, кашель, горло дере постійно», — розповіла Юлія.

Дівчина вирішила на деякий час переїхати з дитиною на іншу квартиру. Її чоловік, мабуть, нічого не знав про це та побіг до поліції із заявою про зникнення.

"Мені от цікаво, що живе в голові у цієї людини?", - задається риторичним питанням Юлія у себе в "сторіз".

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