И после рождения малышки в феврале этого года в семье шоумена Андрея Джеджулы и Юлии Леус продолжаются скандалы

Будучи беременной, Леус заявляла в соцсети о насилии со стороны супруга (бывшего возлюбленного победительницы "Танців з зірками" Санты Димопулос) и даже "сбегала" от него в больницу. После родов пара на некоторое время помирилась и даже снова стала жить вместе, но сейчас скандал вспыхнул с новой силой

Недавно жена Джеджулы узнала (из соцсетей, а не от супруга), что его отец болен коронавирусом и лежит в больнице. Проверившись, оказалось, что больна и сама Юлия. При этом Андрей, по ее словам, сознательно подвергал опасности и ее, и их дочку (возил девочку на прививки, зная о ситуации с ее дедушкой и "короной").

Впоследствии самочувствие Леус также ухудшилось. Об этом она сообщила у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Все дома знали, кроме меня... В среду у меня была рвота, я думала что отравилась, пила всё от отравления, все молчат. На следующий день температура 37,4, всю трясёт, подумала от переутомления и недосыпа (все молчат). Скажу, что сил нет вообще, малышка с температурой постоянно на руках, безумно жалко ее. У неё зубы лезут, две прививки сделали и + ещё сюрприз в виде короны. Запахи и вкусы не потерялись, тошнота, кашель, горло першит постоянно», — рассказала Юлия.

Девушка решила на некоторое время переехать с ребенком на другую квартиру. Ее муж, видимо, ничего не знал об этом и побежал в полицию с заявлением о пропаже.

"Мне вот интересно, что живет в голове у этого человека?", - задается риторическим вопросом Юлия у себя в "сториз".

Напомним, между бывшим мужем певицы Санты Димопулос и известной ведущей произошел конфликт

Как сообщала Politeka, "новая" супруга шоумена Джеджулы публично обратилась к его бывшей Димопулос

Также Politeka писала, что трагедия в семье Джеджулы, праздничный день навсегда стал траурным