На початку цього року стали відомі подробиці гучного скандалу між українським шоуменом Андрієм Джеджулою і його дружиною Юлією Леус

Пара перебувала у відносинах чотири роки, але не змогла зберегти шлюб, повідомляє Politeka.net. Тоді вагітна Леус заявила, що Джеджула патологічний брехун, який боїться відповідальності.

До слова, на той момент жінка була вагітною. Зараз же вона вже мама маленької Аделіни.

Варто зазначити, що раніше у Андрія Джеджули не склалися стосунки з колишньою учасницею групи "ВІА Гра" Сантою Дімопулос, яка народила йому сина. Розрив пари також був скандальним. Джеджула скаржився, що неодноразово отримував погрози від екс-дружини, яка не дозволяла йому бачитися з сином, проте та все заперечувала.

"У нас завжди були проблеми протягом п'яти років. З ним важко спілкуватися, він дуже агресивний", - одного разу зізналася співачка.

До слова з "новою" дружиною, Юлією Леус, з якою шоумен також розлучився, у Санти хороші стосунки.

"Я дуже добре ставлюся до Юлії і завжди допоможу їй, якщо знадобиться допомога", - написала артистка, коментуючи сімейний скандал.

У своєму новому сторіс Леус публічно звернулася до колишньої дружини Джеджули.

"Нехай твоя життєва чаша буде переповнена щастям, здоров'ям і любов'ю! Нехай всі твої бажання збудуться! І нехай у тебе все буде так, як ти того хочеш!!!",- таким побажанням Юлія привітала Санту з днем народження.

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