Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая недавно родила дочку, серьезно заболела
Как сообщает Politeka.net, об этом женщина сообщила у себя в Инстаграм. Еще несколько дней назад Юлия Леус рассказала, что заразилась коронавирусом. По словам женщины, она из сети узнала о том, что отец Андрея, который некоторое время жил с ними, лежит в больнице с коронавирусом. Юлия рассказала, что у новорожденной дочки тоже была температура.
Спустя четыре дня после поста Юлия написала у себя в сториз, что у нее подтвердилась пневмония.
Кроме этого, она рассказала, что болезнь отразилась на ее дочке – пришлось прервать грудное кормление.
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«Мы больше не на ГВ», - подписала снимок с малышкой Юлия.
Леус также поблагодарила своих поклонников за поддержку.
«Безумно благодарна за теплые слова и большую поддержку», - отметила женщина.
Напомним, что жена Джеджулы публично обратилась к его бывшей Димопулос: "Пусть все твои...".
Как сообщала Politeka, Андрей Джеджула заявил в полицию о пропаже жены с новорожденной: "Что живет в голове у этого человека?".
Также Politeka писала, что жена Андрея Джеджулы после родов и скандалов с ним борется с опасной болезнью, температура зашкаливает: "Простите...".