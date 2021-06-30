Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая недавно родила дочку, серьезно заболела

Как сообщает Politeka.net, об этом женщина сообщила у себя в Инстаграм. Еще несколько дней назад Юлия Леус рассказала, что заразилась коронавирусом. По словам женщины, она из сети узнала о том, что отец Андрея, который некоторое время жил с ними, лежит в больнице с коронавирусом. Юлия рассказала, что у новорожденной дочки тоже была температура.

Спустя четыре дня после поста Юлия написала у себя в сториз, что у нее подтвердилась пневмония.

Кроме этого, она рассказала, что болезнь отразилась на ее дочке – пришлось прервать грудное кормление.

«Мы больше не на ГВ», - подписала снимок с малышкой Юлия.

Леус также поблагодарила своих поклонников за поддержку.

«Безумно благодарна за теплые слова и большую поддержку», - отметила женщина.

Напомним, что жена Джеджулы публично обратилась к его бывшей Димопулос: "Пусть все твои...".

Как сообщала Politeka, Андрей Джеджула заявил в полицию о пропаже жены с новорожденной: "Что живет в голове у этого человека?".

Также Politeka писала, что жена Андрея Джеджулы после родов и скандалов с ним борется с опасной болезнью, температура зашкаливает: "Простите...".