Дружина відомого українського ведучого Андрія Джеджули Юлія Леус показала себе з дочкою в момент виписки з пологового будинку
Як відомо, днями Юлія народила дочку, яку назвала Аделіна. У новому пості в Instagram дружина Джеджули розкрила подробиці про свій досвід перебування в пологовому будинку.
"У нас сьогодні була виписка. Хочу подякувати клініці за шикарний сервіс, за ваш професіоналізм, за ці прекрасні два дні, коли вперше не хотілося виписуватися з лікарні", - написала Леус.
Вона також повідомила, що зараз вони з дочкою вже вдома.
"Ми вже вдома і скоро опишу для вас все докладно, а поки напишіть, яка тема найбільше цікавить", - додала красуня.
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Вона також поділилася своїм фото з малятком. На знімку вони позують ще в кімнаті пологового будинку, заставленої квітами і кульками. Юлія з ніжністю тримає на руках новонароджену дочку і виглядає дуже щасливою.
У коментарях тут же відреагували на її пост. Варто відзначити, що публікацію лайкнула і колишня дружина Джеджули Санта Дімопулос.
"Яке миле фото я вас вітаю з випискою!", "У Вас була шикарна виписка. Найбільше щастя на ваших руках", "який у малятка гарний комбез", - пишуть люди.
Зазначимо, що раніше між Леус і Джеджулою спалахнув конфлікт, жінка заявила, що хоче розлучитися.
"Він поки не хоче. Сказав:"після пологів поговоримо". Ну, почекаємо", - говорила Юлія.
Нагадаємо, дружина Джеджули народила і тут же показав дитину, назвавши її ім'я: "неймовірне щастя".
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