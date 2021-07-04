Известная украинская певица и победительница прошлого сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос показала гламурный пляжный образ на отдыхе с подружкой
Как пишет Politeka.net, звезда рассказала о своем счастливом дне в новом посте на своей странице в Инстаграм. Сейчас Санта наслаждается отдыхом на курорте вдали от Украины. Компанию ей составила победительница конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2014 Анна Андрес.
«Какой прекрасный день. С самого утра шёл дождь, мы приехали в Сен-Тропе и снова дождь, но как только мы встретились и сели за стол – вышло солнышко», - написала Димопулос.
На опубликованных ею фото подруги позируют рядом. Для этой прогулки Санта выбрала оригинальный белый сарафан с фигурными бретельками, а также необычным круглым вырезом на животе. Ее образ дополнила соломенная шляпка.
Подруга певицы также позировала в сарафане нюдового оттенка и маленькой шляпке.
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Поклонники Санты пришли в восторг от ее поста.
«Какие платья», «Такие стильные», «Нереальные девчонки», «Санта красотка!», «Самые красивые подружки», - пишут люди.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" выдала секрет своей совершенной фигуры, кадры.
Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" Димопулос вынесла вердикт бывшему мужу.
Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос покинула Украину, забрав почти всю семью.