Победительница шоу «Танці з зірками», певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос рассказала об отношениях с мужем

Как передает Politeka.net, в 2015 году Санта вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, который старше ее на 18 лет. В 2019 году у пары родилась дочка София. У себя в Инстаграм Димопулос рассказала, как ей удалось завоевать сердце мужа, и когда именно его отношение к ней изменилось.

«Моя встреча с мужем, она судьбоносная. Поначалу было нелегко, мы расставались – сходились и так по кругу. С ним я и начала выстраивать ту самую опору, о которой говорила вам. Без нее рядом со мной уже не было бы сильного, умного мужчины. Более того, его отношение ко мне изменилось, когда я начала работать над собой», - отметила Санта.

Также певица заявила, что в отношениях важно быть полноценной личностью, которая и сама по себе гармонична. По мнению Санты, нужно постоянно развиваться вместе с партнером.

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