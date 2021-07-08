Співачка Санта Дімопулос, переможниця шоу "Танці з зірками", показала, як проводить час з сім'єю
Артистка зараз з сім'єю відпочиває на курорті у Франції, повідомляє Politeka.net. Зірка хвалиться кадрами проведення часу у своєму Instagram.
Цього разу Санта опублікувала фото в Instagram, на якому показала не тільки свою крихітку-дочку, Софію, а й чоловіка.
Сім'я позувала на дивані, коли дівчинка тримала в руках книжку, а батько мило вщипнув її за носик.
Примітно, що це рідкісне фото, де Дімопулос позує разом з чоловіком, співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. Пара одружилася у 2015 році, а з 2019-го - виховує спільну дочку.
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Відомо, що чоловік старший за зірку на 18 років, але Санта не помічає цієї різниці.
"Мої улюблені фото - не постановочні. Це той випадок коли наша улюблена няня хапає телефон і фотографує нас♥️", - підписала вищеописаний знімок артистка.
За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Це так мило! Просто немає слів😍 🤍 ☺️️", " який кадр ❤️❤️❤️❤️❤️", "а скільки малятку?:) ", "Яка краса"," Супер 🔥 🔥 🔥 а няня розумничка😍", "❤ ️❤️така краса", " які ви, справжні! 😍 ", "Чудово", " чарівний момент❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками ""нашпигувала" весь свій будинок камерами.
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