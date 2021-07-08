Певица Санта Димопулос, победительница шоу "Танці з зірками", показала, как проводит время с семьей

Артистка сейчас с семьей отдыхает на курорте во Франции, сообщает Politeka.net. Звезда хвастается кадрами времяпрепровождения в своем Инстаграм.

В этот раз Санта опубликовала фото в Инстаграм, на котором показала не только свою крошку-дочь, Софию, но и мужа.

Семья позировала на диване, когда девочка держала в руках книжку, а отец мило ущипнул ее за носик.

Примечательно, что это редкое фото, где Димопулос позирует вместе с мужем, совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара поженилась в 2015 году, а с 2019-го - воспитывает общую дочь.

Известно, что супруг старше звезды на 18 лет, но Санта не замечает этой разницы.

"Мои любимые фото – не постановочные. Это тот случай когда наша любимая няня хватает телефон и фотографирует НАС ♥️", - подписала вышеописанный снимок артистка.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Это так мило! Просто нет слов😍🤍☺️💛", "Какой кадр ❤️❤️❤️❤️❤️", "А сколько малышке?:)", "Какая красота", "Супер🔥🔥🔥 а няня умничка😍", "❤️❤️такая красота", "Какие вы, настоящие! 😍", "Великолепно", "Волшебный момент ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" "нашпиговала" весь свой дом камерами.

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