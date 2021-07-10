Співачка Санта Дімопулос, переможниця шоу "Танці з зірками", прогулялася вулицями курорту в сукні з дуже вражаючим декольте
Як повідомляє Politeka.net, зараз знаменитість відпочиває з сім'єю на Лазурному узбережжі у Франції.
У себе в Instagram Санта ділиться захоплюючими знімками з курорту і останній не став винятком.
Так, співачка прогулялася по французьких вуличках в карколомному образі.
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На ній було надіто ультра-коротке біле плаття з вирізом до пупка. При цьому нижня білизна була відсутня.
Образ Дімопулос доповнила білим капелюшком і туфлями-човниками на шпильці.
Знаменитість позувала з широко розставленими ногами, а однією рукою вона обхопила стовп, як би кружляючи.
У підписі до фото Дімопулос розговорилася. Вона написала довгий пост на тему внутрішньої опори і про те, як знайти свій внутрішній стрижень.
"Уміння спиратися на себе пов'язане з глибоким розумінням своїх життєвих цінностей і справжніх бажань.
Знайти свій внутрішній стрижень може кожен, але це планомірна праця з внутрішньої трансформації. Зміни можливі, однак робота над собою повинна бути систематичною і щоденною.) ",- написала вона.
Більше 7 тисяч користувачів соцмережі оцінили Санту за допомогою лайків і численних компліментів в коментарях.
"Ви самий гармонійна людина»,
"Яка красива»,
"Незрівнянна", - пишуть в мережі.
Нагадавши, Дімопулос з "Танців з зірками ""нашпигувала" весь свій будинок камерами.
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