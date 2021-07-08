Співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала спекотне фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос часто радує шанувальників жаркими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно красуня виклала на своїй сторінці чарівну фотографії з французького курорту, на якій позує у вельми спокусливому образі.

Як видно, Санта відображена в красивій локації, за її спиною відкривається приголомшливий вид на море і скелі. Перед камерою артистка з'явилася в коротеньких червоних шортах і білому топі, цей наряд підкреслив апетитні форми і рівний шоколадний загар на тілі. Свій образ вона доповнила світлими кросами, кепкою і сонцезахисними окулярами.

У підписі до публікації Дімопулос написала: "Моє місце сили. Щоранку ми гуляємо (або біжимо) і заряджаємося енергією на весь день".

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