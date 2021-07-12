Украинская певица и звезда "Танцев со звездами" умилила редким фото с маленькой дочкой
Как сообщает Politeka.net, Санта Димопулос вместе с мужем Игорем Кучеренко и маленькой дочкой Софией полетели на отдых на Лазурное побережье.
Счастливая артистка порадовала поклонников редким и невероятно милым семейным кадром с дочкой, который опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото мама с дочкой позировали у причала Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке Франции.
Санта выбрала для съемки нежный шелковый сарафан белого цвета, который выгодно контрастировал с ее загорелой кожей. Свои густые локоны она зачесала назад и сделала легкий макияж. Певица держит маленькую Софию на руках и нежно прижимает ее к себе.
Девочка мило улыбается на камеру. Для прогулки с мамой она примеряла белое платье с рюшами и туфельки в тон. Изюминкой ее образа стала бежевая заколка с бусинками.
Фолловеры пришли в восторг от нежного фото и засыпали Димопулос умиленными комментариями. Многие в очередной раз подметили, что София - просто копия своего папы.
"Красота :)) две красоты. Копия папы", "Какие девочки", "До чего же вы чудесные", "Красота вокруг меркнет , насколько красивое фото мамы и доченьки", "Любовь между мамой и дочерью затрагивает до косточек", - пишут подписчики Санты.
Напомним, что Санта Димопулос показала себя на волшебном курорте: эффектный кадр.
Как сообщала Politeka, Санта Димопулос в экстра-мини впечатлила очень глубоким декольте: кадры.
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