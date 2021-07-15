Победительница последнего сезона шоу «Танці з зірками» и бывшая солистка ВИА Гры Санта Димопулос пожаловалась на внезапное «ЧП», с которым она столкнулась из-за Каннского кинофестиваля

Украинская певица, которая сейчас как раз находится в Каннах, поделилась проблемой со своими подписчиками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Санта рассказала, что всегда мечтала попасть на Amfar – одну из традиционных вечеринок Каннского фестиваля. Однако, когда ей действительно выпал такой шанс, у певицы возникли проблемы.

«У меня прям ситуация! Я всегда хотела пойти на Amfar – это одна из самых ярких вечеринок в рамках Каннского кинофестиваля. Но в этом году я никак не планировала туда попасть. Во-первых, мне есть куда потратить 25 тысяч евро. Во-вторых я считаю, что на такие мероприятия нужно готовиться заранее для того, чтобы выглядеть шикарно. Так вот…вчера меня пригласили! И я не знаю, что делать, потому что я не готова. Может быть, у вас есть какие-то идеи?», - обратилась к своим подписчикам звезда.

Позже она также поделилась самыми распространенными идеями, которые, судя по всему, прислали ей подписчики: «Идти голой», «купи платье».

Сама же Димопулос пока остается в раздумьях по поводу вечеринки.

Напомним, победительницу "Танців з зірками" Димопулос засняли в Каннах в объятиях испанского актера.

Как сообщала Politeka, победительница «Танців з зірками» Димопулос растаяла в объятиях молодого красавца.

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос ужаснула невероятной худобой.