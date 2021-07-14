Украинская певица, экс-ВИА Гра и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос впечатлила фотографиями со светского мероприятия

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Санта опубликовала серию фото с благотворительного мероприятия. Она позировала в невероятной красоты красном платье. Также Санта засветилась в объятиях испанского манекенщика Джона Кортахарена, который крепко прижался к ней.

«Вчера был необыкновенный вечер, который останется в копилке прекрасных воспоминаний навсегда. И не только из-за экстрима (был шторм и то как мы добирались на остров и с него – отдельная история), а из-за особой атмосферы, изобилия красивых и счастливых людей, благого дела и невероятной энергетики», - отметила Санта.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Санта, ты очень красивая», «Санта, это вообще законно, быть такой красивой?», «Пусть несут мне валерьянку», «Просто божественный кадр с Jon Kortajarena получился. Такие милые», «Сказочно красива!», «Какой загар!», - пишут люди.

Напомним, что Санта Димопулос поведала об отношениях с мужем, который старше на 18 лет: «Было нелегко…».

А еще Politeka писала, что Санта Димопулос ужаснула невероятной худобой: "Превратилась в...".

Также Politeka сообщала, что Димопулос показала нежности с дочерью, которая растет копией мужа: "Затрагивает до косточек".