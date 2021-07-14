Співачка Санта Дімопулос переможниця шоу "Танці з зірками" приголомшила своїм перевтіленням

Як передає Politeka.net, кадрами співачка поділилася у своєму Instagram.

На одному з фото Санта Дімопулос виглядає неймовірно худий, її звичних ефектних рельєфів немає і в помині.

"Завдяки дисципліні і глибокій роботі над собою, я з втраченою, невпевненою і глибоко самотньою дівчиною перетворилася на впевнену, гармонійну і щасливу особистість", - зізналася артистка.

Також Санта Дімопулос поділилася секретом приголомшливих змін, які з нею відбулися.

"До всього ключ - психосоматика і внутрішнє відчуття. Тіло-відображення внутрішнього стану. Якщо хворієте-щось погано всередині. Важливо не ігнорувати. Це секрет того, що я не хворію взагалі, тому що весь час стежу за своїм внутрішнім станом і за своїми відчуттями всередині. Тому воно не встигає проявлятися в тілі", - зазначила вона.

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