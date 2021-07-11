Переможниця шоу "Танці з зірками", співачка і екс-солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос розповіла про стосунки з чоловіком

Як передає Politeka.net, у 2015 році Санта вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка, який старший за неї на 18 років. У 2019 році у пари народилася дочка Софія. У себе в Instagram Дімопулос розповіла, як їй вдалося завоювати серце чоловіка, і коли саме його ставлення до неї змінилося.

"Моя зустріч з чоловіком, вона доленосна. Спочатку було нелегко, ми розлучалися – сходилися і так по колу. З ним я і почала вибудовувати ту саму опору, про яку говорила вам. Без неї поруч зі мною вже не було б сильного, розумного чоловіка. Більш того, його ставлення до мене змінилося, коли я почала працювати над собою", - зазначила Санта.

Також співачка заявила, що у відносинах важливо бути повноцінною особистістю, яка і сама по собі гармонійна. На думку Санти, потрібно постійно розвиватися разом з партнером.

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