Українська співачка і зірка "Танців з зірками" розчулила рідкісним фото з маленькою донькою
Як повідомляє Politeka.net, Санта Дімопулос разом з чоловіком Ігорем Кучеренко і маленькою донькою Софією полетіли на відпочинок на Лазурне узбережжя.
Щаслива артистка порадувала шанувальників рідкісним і неймовірно милим сімейним кадром з донькою, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото мама з донькою позували біля причалу Сен-Жан-Кап-Ферра на південному сході Франції.
Санта обрала для зйомки ніжний шовковий сарафан білого кольору, який вигідно контрастував з її засмаглою шкірою. Свої густі локони вона зачесала назад і зробила легкий макіяж. Співачка тримає маленьку Софію на руках і ніжно притискає її до себе.
Дівчинка мило посміхається на камеру. Для прогулянки з мамою вона приміряла білу сукню з рюшами і туфельки в тон. Родзинкою її образу стала бежева шпилька з намистинками.
Фолловери прийшли в захват від ніжного фото і засипали Дімопулос розчуленими коментарями. Багато з них в черговий раз помітили, що Софія - просто копія свого тата.
"Краса:)) дві краси. Копія татка", "Які дівчатка", "До чого ж Ви чудові", "Краса навколо меркне, наскільки красиве фото мами і донечки", "Любов між мамою і дочкою зачіпає до кісточок", - пишуть підписники Санти.
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