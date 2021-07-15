Экс-ВИА Гра Санта Димопулос показала, как развлекается на Лазурном Берегу

34-летняя певица, победившая в шоу "Танці з зірками" в прошлом году, опубликовала серию ярких "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, красотка вместе с подругами побывала на вечеринке в Каннах. Санта принарядилась по этому случаю, выбрав алое платье в пол, слегка приталенное, без рукавов и с декором из пуговиц на груди.

Димопулос засняла, как отдыхает богема, для которой в этот вечер играл и пел сам Даррен Крисс - американский красавчик, номинант "Эмми", получивший широкую известность, благодаря роли Блейна Андерсона в телесериале «Хор».

Кроме того, украинке удалось сфотографироваться вместе с еще одним не менее известным красавчиком - актером и манекенщиком, испанцем Джоном Кортахарена, который являлся лицом рекламных кампаний многих модных марок: Just Cavalli, Versace, Giorgio Armani и других.

"Один из самых красивых мужчин когда-либо", - подписала она кадр, на котором страстно обнималася с ним. На другом фото Санта даже позволила испанцу себя поцеловать, назвав его "восхитительным".

"Что за ночь❤️", - певица осталась довольна поездкой в Канны.

Отметим, Санта вот уже шесть лет счастливо замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, воспитывает 12-летнего сына Даниэля от первого брака и дочку Софию, которой скоро исполнится 2.

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