В пятом сезоне шоу "Танці з зірками" появится новый судья, в сети идут споры, кого заменят из старого состава
15 июля стало известно, что одно из кресел судей займет известный герой украинского "Холостяка", украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковский, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В сети стали активно обсуждать и строить догадки, кого же заменит бывший "холостяк". Как известно, судьями шоу последних сезонов были Григорий Чапкис, Влад Яма и Екатерина Кухар.
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Теперь же пользователи сети, чье кресло займет Чмерковский. Пост собрал более 60 тысяч просмотров и много комментариев:
"Он будет вместо Влада?", "он будет вместо Чапкиса", "Да. Вместо Чапкиса, думаю, Грег. А Сиско и Монатик вернутся 😻😻😻😻😻😻", "Он похож на Кена из Барби 😅", "Ого какие старые знакомые имена", "Постарел, в Холостяке был такой красавчик😍", "Если так, то супер🔥🔥🔥🔥", "О! Первый холостяк на СТБ)))", "Боже, это что-то нереальное".
Напомним, 13 июня умер один из судей "Танців з зірками", 91-летний легендарный танцор и Хореограф Григорий Чапкис.
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