Звезда "Женского квартала" призналась, как проходило ее похудение перед съемками нового сезона "Танців з зірками"

Актриса проектов «Женский квартал» и «Лига смеха» Настя Оруджова решила рассказать, как сбрасывала лишний и вес и куда ушли целых тридцать кг. В интервью для шоу «Твой день» артистка заметила, что решение после всех ее усилий принять участие в «Танцах со звездами» было однозначным.

По словам Анастасии, это был вызов себе, ведь до этого она еще не занималась танцами, только любительскими – пока никто не видит.

«Я до сих пор не осознала, что буду участвовать в нем. Для меня это прямо вау!» – призналась в интервью Оруджова.

После чего она рассказала, что хочет на паркете воплотить не просто образ, а образ страстной женщины. После того, как звезда сбросила тридцать килограмм, она желает чувствовать себя более уверенно и раскованно на сцене и паркете. Говоря о похудении, артистка сказала, что полностью прекратила есть сладкое и сахар в напитках.

«Теперь каждое утро по 1:00 занимаюсь бодифлексом - специальными дыхательными упражнениями. Благодаря им за 10 дней у меня было минус 14 см в талии!» - радостно подметила Анастасия.

Причем такими упражнениями можно заниматься только после указаний доктора, поэтому Анастасия прошла не одну консультацию.

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха: "Господи, что ты там прячешь".

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как релаксирует в Турции: "Ирочка, я...".