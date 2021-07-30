Звезда "Женского квартала" призналась, как проходило ее похудение перед съемками нового сезона "Танців з зірками"
Актриса проектов «Женский квартал» и «Лига смеха» Настя Оруджова решила рассказать, как сбрасывала лишний и вес и куда ушли целых тридцать кг. В интервью для шоу «Твой день» артистка заметила, что решение после всех ее усилий принять участие в «Танцах со звездами» было однозначным.
По словам Анастасии, это был вызов себе, ведь до этого она еще не занималась танцами, только любительскими – пока никто не видит.
«Я до сих пор не осознала, что буду участвовать в нем. Для меня это прямо вау!» – призналась в интервью Оруджова.
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После чего она рассказала, что хочет на паркете воплотить не просто образ, а образ страстной женщины. После того, как звезда сбросила тридцать килограмм, она желает чувствовать себя более уверенно и раскованно на сцене и паркете. Говоря о похудении, артистка сказала, что полностью прекратила есть сладкое и сахар в напитках.
«Теперь каждое утро по 1:00 занимаюсь бодифлексом - специальными дыхательными упражнениями. Благодаря им за 10 дней у меня было минус 14 см в талии!» - радостно подметила Анастасия.
Причем такими упражнениями можно заниматься только после указаний доктора, поэтому Анастасия прошла не одну консультацию.
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