Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из самых популярных красоток из "Женского квартала". Актриса сейчас находится в Турции, где проходит фестиваль "Весело", и откуда звезда постоянно делится новыми фото.

В этот раз актриса опубликовала фото, где позировала в купальнике. Девушка снимала себя, смотря прямо в камеру.

"Люблю", - написала смайликом Сопонару под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Супер", "Очень красивое фото", "Вау", "Фото супер", "Обожаю тебя", "Ты красива", "Очень милая", "Очаровательная", "Красотка просто", "Ирочка, я новый твой фанат, заметь", "Непревзойденно. Ты стала еще лучше", Твой взгляд -это стрельба глазами, сейчас кто то упадет".

Сообщалось, что актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару анонсировала новый концерт.

На новой фотографии Ирина запечатлена на отдыхе, она присела на диванчик пляжного бунгало и изящно позирует фотографу. Перед камерой актриса появилась в соблазнительном белом купальнике интересного фасона, а свой образ дополнила оригинальными босоножками на каблуках.

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