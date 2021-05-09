Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из самых популярных красоток из "Женского квартала". Актриса сейчас находится в Турции, где проходит фестиваль "Весело", и откуда звезда постоянно делится новыми фото.
В этот раз актриса опубликовала фото, где позировала в купальнике. Девушка снимала себя, смотря прямо в камеру.
"Люблю", - написала смайликом Сопонару под фото.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Супер", "Очень красивое фото", "Вау", "Фото супер", "Обожаю тебя", "Ты красива", "Очень милая", "Очаровательная", "Красотка просто", "Ирочка, я новый твой фанат, заметь", "Непревзойденно. Ты стала еще лучше", Твой взгляд -это стрельба глазами, сейчас кто то упадет".
Сообщалось, что актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару анонсировала новый концерт.
На новой фотографии Ирина запечатлена на отдыхе, она присела на диванчик пляжного бунгало и изящно позирует фотографу. Перед камерой актриса появилась в соблазнительном белом купальнике интересного фасона, а свой образ дополнила оригинальными босоножками на каблуках.
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