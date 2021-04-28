Известная актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала подробности операции

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару не так давно решила поделится проблемой. Оказалось, что у красотки были проблемы с дыханием из-за носа и пришлось обращаться к профильным врачам, которые сделали операцию девушке. В этот раз в Инстаграм актриса рассказала о реабилитации после операции.

На фото девушка сидела в шортиках, топике и ботфордах, а плащ спустила на плечи. В студии создали искусственный ветер, поэтому волосы красотки были немного вьерошены.

"НОС! Как, где и почему я делала ОПЕРАЦИЮ!

Продолжу свою мысль.

По поводу реабилитации. Сутки я провела в больнице, затем меня отпустили домой. Неделю я отходила, была слабость, в общем, все как после операции, ничего сверхъестественного.



По прошествию трех недель, могу сказать, что чувствую себя замечательно, а самое главное Я ДЫШУ!!!", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили почти 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красоточка. Рада за тебя и радуюсь вместе с тобой, ибо тоже знаю те ощущения, когда не дышит нос", "Прелесть", "Носик стал красивее", "Просто шикарно", "Что за зайка такая красивая", "Капец, ты красотка", "Вау, какая красивая", "Глубокая умничка", "Модель, наша звездочка", "С такой хоть на край мира", "Ну почему ты такая красивая".

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