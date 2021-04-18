Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя и рассказала о проблеме

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из самых популярных красоток "Женского квартала". За звездой следят сотни тысяч фанатов в социальной сети Инстаграм, где актриса не только показывает сценические образы, но и делится личным.

Так случилось и в этот раз, ведь Сопонару опубликовала новое фото в сценическом наряде для привлечения внимания, а рассказала об операции:

"Нос. Как, где и почему я делала операцию‼

Итак, по диагнозу, у меня врожденная деформация носа. Кисты обеих верхнечелюстных пазух. Искривление носовой перегородки. Хронический вазомоторный ринит, смешанная форма. Как результат, затрудненное дыхание, кислородное голодание, частые насморки и капли, которые я заливала в себя годами".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Упасть можно от такой красоты", "Супер, что все прошло хорошо, ты молодец, что решилась", "Я бы никогда об этом не догадался. Вы настоящий пример для остальных. Жду новых ваших появлений на экране", "Походу мне тоже нужно к этому готовится", "Выздоровления и крепкого здоровья".

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