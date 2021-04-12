Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару показала, как нужно соблазнять мужчин

Как пишет Politeka.net, сегодня 34-летняя Сопонару является одной из ключевых звезд «Женского квартала» и других проектов студии «Квартал 95». А начинала Ирина с игры в команде КВН «Вінницькі перці». Сопонару всегда воплощает в жизнь соблазнительных героинь, так как сама является очень привлекательной блондинкой.

На свежих фото, которые Ирина опубликовала в Инстаграм, она показала кадры из нового выпуска «Женского квартала». На фото Ирина предстала в мини и леопардовом халатике. Она сидела на диванчике и протягивала ножки к коллеге, соблазняя его. Стоит отметить, что немногие мужчины смогли бы отказать такой красотке.

«Немножко солью Женского Квартала вам в ленту», - подписала фото звезда.

В комментариях блондинке оставили массу приятных слов.

«Вот Бозя ножки дал», «Какая красотка», «Ты так горяча», «Устоять невозможно», «Лучшая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что длинноногая Ирина Сопонару примеряла черное вечернее платье с вырезом выше середины бедра. Она выставила вперед ножку, приковав к себе все взгляды.

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" в микрошортиках подняла градус, расставив ножки: "Очень правильно...".

Как сообщала Politeka, бесстыжая блондинка из "Женского квартала" без белья засветила тату на пикантном месте: "Это обожжет тебе глаза".

Также Politeka писала, что красотка из "Женского квартала" в прозрачном боди сразила наповал кадрами: "Улучшенная версия MARUV".