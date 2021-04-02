Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару заворожила чуттєвим образом
Як передає Politeka.net, 34-річна актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить-таки сміливому вбранні й не менш пікантній позі.
На студійному знімку Ірина позувала в чорному топі та мікрошортиках, схожих, скоріше, на трусики з високою посадкою. На ній також були замшеві чобітки-ботфорти бежевого відтінку та кавовий тренч, накинутий на плечі.
Сопонару прийняла томну позу, присівши на краєчок виского табурета і небезпечно розставивши ніжки, ризикуючи засвітити дещо зайве.
Розпущене волосся зы смокі-макіяжем зробили її лук ще більш ідеальним.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
НП з Кароль на "Голосі країни", в Мережі показали, хто підставив їй підніжку: "Тепер зрозуміло, чому..."
Локдаун в Україні: Ляшко назвав області, яким не потрібен жорсткий карантин
Великдень-2021: скільки вихідних чекає українців цього року
54-річна Сумська засвітила розкішне "гніздечко", в яке переїхала з Борисюком: "Позолота, мармур і…"
"Ось такою значить мене бачить 📸@zubarev.photographer. Ай лав іт, гайз, сенк ю вері мачь🖤 як гриться, треба буде повторити😉", - підписала фото Ірина.
Користувачі оцінили побачене, засипавши актрису компліментами:
"Яка ти шикарна 😍 неможливо відвести очей від тебе 🔥"
"Моя любов🖤"
"Дуже красиві очі 😍 👍"
"Дуже правильно фотограф бачить!😍"
"Ось це називається - немає слів!!!!!😍🔥😂"
"Мамина черешня😂"
"Як шкода, що можна поставити тільки один лайк. За таке фото і мільйона мало"
"Заворожуюче!!!"
"Дівчинка просто бімба😍"
Раніше ми розповідали, як Сопонару довела до мурашок, дозволивши підглянути за нею у ванній та втіливши в реальність чоловічі фантазії. Блондинка ніжилася в пінці, повернувшись до глядачів спиною.
"Змити все 💧", - підписала кадр зірка.
Також їй вдалося здивувати стильним дизайном своєї ванної команти: світле просторе приміщення з вікнами практично в підлогу й великі вазони з квітами.
Нагадаємо, роздягнена Сопонару з "жіночого кварталу" поніжилася у ванні, давши " підглянути"
А ще Politeka писала, що розкута блондинка з "жіночого кварталу" в напівпрозорій білизні розпалила вогонь пристрасті
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" в мереживах змусила Кошового та інших чоловіків ковтати слинки