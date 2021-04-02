Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару заворожила чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, 34-річна актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить-таки сміливому вбранні й не менш пікантній позі.

На студійному знімку Ірина позувала в чорному топі та мікрошортиках, схожих, скоріше, на трусики з високою посадкою. На ній також були замшеві чобітки-ботфорти бежевого відтінку та кавовий тренч, накинутий на плечі.

Сопонару прийняла томну позу, присівши на краєчок виского табурета і небезпечно розставивши ніжки, ризикуючи засвітити дещо зайве.

Розпущене волосся зы смокі-макіяжем зробили її лук ще більш ідеальним.

"Ось такою значить мене бачить 📸@zubarev.photographer. Ай лав іт, гайз, сенк ю вері мачь🖤 як гриться, треба буде повторити😉", - підписала фото Ірина.

Користувачі оцінили побачене, засипавши актрису компліментами:

"Яка ти шикарна 😍 неможливо відвести очей від тебе 🔥"

"Моя любов🖤"

"Дуже красиві очі 😍 👍"

"Дуже правильно фотограф бачить!😍"

"Ось це називається - немає слів!!!!!😍🔥😂"

"Мамина черешня😂"

"Як шкода, що можна поставити тільки один лайк. За таке фото і мільйона мало"

"Заворожуюче!!!"

"Дівчинка просто бімба😍"

Раніше ми розповідали, як Сопонару довела до мурашок, дозволивши підглянути за нею у ванній та втіливши в реальність чоловічі фантазії. Блондинка ніжилася в пінці, повернувшись до глядачів спиною.

"Змити все 💧", - підписала кадр зірка.

Також їй вдалося здивувати стильним дизайном своєї ванної команти: світле просторе приміщення з вікнами практично в підлогу й великі вазони з квітами.

Нагадаємо, роздягнена Сопонару з "жіночого кварталу" поніжилася у ванні, давши " підглянути"

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