Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", покорила красотой в образе популярной певицы

Артистка давно завоевала любовь публики, ведь яркую блондинку с хорошим чувством юмора трудно не заметить, пишет Politeka.net.

Звезда активно снимается в украинских проектах, а также в фотосессиях. В этот раз Ирина поделилась в Инстаграм со своими 282 тысячами подписчиками кадрами в образе певицы Шакиры.

Длинные белые локоны лежали аккуратными волнами. Макияж с акцентом на глаза сделал взгляд более уверенным.

Также по примеру известной поп-дивы звезда "Квартал 95" надела лифчик и брюки по фигуре.

На кадрах Ирина давала волю своей внутренней "хищнице", принимая интересные позы - Шакира отдыхает.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, красотку засыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах. Звезда румынского происхождения сейчас живет в Киеве.

Девушка получила высшее образование в Черновицком национальном университете. Кроме того, она училась в театральной студии Театра «Черный Квадрат», а также была участницей команды КВН «Винницкие перцы».

Позже стала сниматься в скетч-комедии "Країна У". Сейчас она участвует в шоу «Женский квартал» и в «Лиге Смеха».

Девушка - вегетарианка и очень любит сладости.

"Я могу отказаться от всего в этой жизни, кроме сладкого. Пытаюсь найти альтернативу, поскольку это не очень хорошо для кожи, иммунной системы и организма в целом", - однажды призналась Сопонару.

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